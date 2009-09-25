Украинская ГТС готова к выполнению своих функций

На сегодняшний день украинская газотранспортная система абсолютно готова к бесперебойному выполнению своих функций по обеспечению газом внутренних и внешних потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в подземных хранилищах находится более 26 млрд. кубометров газа. «Этого достаточно, чтобы технически и ресурсно обеспечить функции по поставкам и транзиту газа», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что в весенне-летний период "Нафтогаз Украины" провел все необходимые технические работы на ГТС, и сегодня можно утверждать, что «техническое состояние ГТС вполне удовлетворительно, и никаких сбоев транзита газа по вине украинской стороны быть не может».

«Зона возможных рисков в осенне-зимний период лежит за пределами Украины», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.