Польская PERN и российская «Транснефть» подписали меморандум

Национальные нефтетранспортные компании Польши и России Pern Przyjazn и «Транснефть» договорились развивать сотрудничество.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующий меморандум представители компаний подписали вечером 24 сентября в Плоцке, где проходили торжественные мероприятия по поводу 50-летия компании Pern.

Глава Pern Przyjazn Роберт СОШИНСКИЙ отметил важность активизации сотрудничества между компаниями, заметив, что подписанный меморандум открывает такие возможности.

Вице-президент «Транснефти» Михаил БАРКОВ сказал, что меморандум не является договором, который стороны обязаны выполнять, однако он свидетельствует о «серьезном намерении» сторон развивать сотрудничество.

Представители компании на пресс-конференции отметили, что стороны намерены обмениваться информацией о важных для них проектах и совместно реализовывать некоторые из них. При этом они не предоставили деталей, о каких проектах может идти речь.