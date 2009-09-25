Украина и РФ подготовили проект соглашения о достройке ХАЭС

Украина и Россия подготовили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице- президент "Атомстройэкспорта" Александр ГЛУХОВ.

По его словам, документ будет передан на согласование Министерства топлива и энергетики Украины и "Росатома", а также правительств двух стран.

"Выход на подписание ожидается в ближайшее время", - сказал А.ГЛУХОВ.

При этом он уточнил, что речь идет о рамочном документе, отражающем намерения сторон сотрудничать в проекте достройки станции. В дальнейшем проект межправительственного соглашения пройдет межведомственное согласование в России и Украине.

А.ГЛУХОВ также отметил, что в ближайшее время НАЭК «Энергоатом» и «Атомстройэкспорт» приступят к переговорам по заключению контракта на строительство блоков.

"Мы уже приступаем к отработке контракта на поставку технического проекта и оборудования реакторной установки", - отметил он.

Представитель "Атомстройэкспорта" подчеркнул, что компания с пониманием относится к предложениям Украины о значительной доле локализации работ по проекту за счет привлечения украинских подрядчиков. Так он прокомментировал предложения украинского "Энергоатома" использовать при строительстве блоков ХАЭС турбины, автоматические системы управления технологическим процессом и другое оборудование предприятий страны.

А.ГЛУХОВ также отметил, что в настоящее время рано говорить о стоимости работ.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго приняло решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта, 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков - у одного поставщика.

2 сентября т.г. пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила, что Россия и Украина до конца сентября подготовят свои версии межправительственного соглашения относительно сотрудничества по достройке энергоблоков №3 но №4 Хмельницкой АЭС.

По словам генерального директора обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» (подраздел НАЭК «Энергоатом») Владимира БРОННИКОВА, в начале октября стороны начнут согласовывать проект документа и до конца месяца подадут его на заседание украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству.

В.БРОННИКОВ отметил, что в ходе переговоров в Москве 28 августа украинская сторона предложила закрепить в межправительственном соглашении участие украинских предприятий в проекте достройки Хмельницкой АЭС. В частности, планируется задействовать украинские предприятия в проектировочных работах - с возможным привлечением российских проектных организаций. А также использовать турбоустановку, комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) украинских производителей и другое оборудование в согласованных объемах.

Кроме того, украинская сторона предлагает закрепить в соглашении, что выполнение ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работ также должно вестись украинскими предприятиями. Выполнение полного объема пуско-наладочных работ и введения объекта в эксплуатацию украинские производители будут осуществлять при участии специализированных организаций Российской Федерации.

В то же время, со своей стороны Украина обязуется нести ответственность за качество и сроки выполнения вышеперечисленных работ.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Как сообщал ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.