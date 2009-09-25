Розничные цены на нефтепродукты в Украине снизились

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 18 по 25 сентября 2009 года снизились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 18 по 25 сентября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – снизились на 0,3%, с 6,69 до 6,67 грн./л; на бензин А-92 – снизились на 0,1%, с 7,19 до 7,18 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 7,59 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 6,26 до 6,25 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.