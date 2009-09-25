Тимошенко извинилась перед странами Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО от имени Украины принесла извинения тем странам, которые в начале 2009 года столкнулись с проблемами при поставках российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня в Крыму на 6-м саммите Ялтинской Европейской Стратегии (YES), Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я хочу принести извинения тем странам, которые почувствовали временный дискомфорт от урегулирования газового вопроса между Россией и Украиной».

Кроме того, премьер Украины заверила участников саммита, что в конце 2009 - начале 2010 года не стоит опасаться возникновения проблем с поставками газа в Европу.

«Мы, Украина и Россия, в первый раз с 2009 на 2010 год отпразднуем Новый год и Рождество абсолютно спокойно, каждый у себя дом…Я точно - не в аэропорту, не в России, в «Газпроме», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В начале января 2009 года из-за нерешенности вопроса о поставках российского газа в Украину и цене на него, Россия прекратила поставки газа в Европу почти на две недели – с 7 по 20 января.