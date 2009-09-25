Черномырдин призвал Европу помочь модернизировать ГТС Украины

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ, экс-посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН призывает страны Европы помочь Украинскому государству модернизировать газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES).

«Мы (Россия) производим, Европа потребляет, Украина – транзитер. Должны быть все участниками развития поддержания этой системы (ГТС Украины)», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Отметив, что Россия готова помочь Украине в модернизации ГТС, он призвал ЕС также помочь Украине.

«Евросоюз как бы вроде и поддерживает Украину, и даже подписал декларацию о поддержке газотранспортной системы Украины, но ведь ничего ж не делает, ничего же не дает, не оказывает никакой финансовой помощи», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также заявил, что в украинскую ГТС необходимо ежегодно вкладывать «более 2 млрд. долл.».

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет Министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.