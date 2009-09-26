Эксперты: у Нафтогаза высокие шансы на реструктуризацию долгов

Эксперты считают высокими шансы "Нафтогаза Украины" на реструктуризацию его долгов на 1,65 млрд долл., включая еврооблигации на 500 млн долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 г.

UBS Investment Research оставляет неизменной рекомендацию 2009г. по ценным бумагам "Нафтогаза" - "продолжать удерживать". "Мы также понимаем, что дополнительные 1,1 млрд долл. существующей задолженности компании будут обменяны таким же образом, что и евробонды, консолидируя всю задолженность в единое долговое обязательство, которое будет иметь преимущество суверенной гарантии и высшую ликвидность на вторичном рынке", - добавили в UBS Investment Research. "Потому мы считаем, что вероятность удачного завершения обмена согласно заявленному графику является высокой", - подчеркнули в UBS Investment Research.

Компания считает, что "возвращенная стоимость для существующих владельцев бондов, которые хотят избавиться от своих вкладов в NAFTO`09 на вторичном рынке, после обмена евробонда будет выше по сравнению с суммами, какие они могли бы получить, требуя выплаты по дефолтным обязательствам".

Аналитик Renaissance Capital Петер Гришин (Peter Grishin) уверен, что "владельцы акций, которые проводили активную политику против реструктуризации, увидят, что поддержка любых конфронтационных настроений по отношению к заемщику среди других инвесторов исчезнет вместе с желанием отбросить первое предложение и торговаться относительно лучших условий". "С нашей точки зрения, не голосовать в поддержку просто иррационально. Мы считаем, что шансы "Нафтогаза" получить хорошую поддержку будут особенно высокими в том случае, если будет своевременно оплачен последний купон", - отметил он.

Представитель Commerzbank Луис Коста (Luis Costa) полагает, что "важнее всего то, что новые бонды будут иметь безвозвратную суверенную гарантию кабинета министров Украины, предоставленную министром финансов". "Это ключевое улучшение кредитных условий, которого требовали ведущие владельцы бондов, ключевой атрибут в потенциально приемлемом предложении по управлению обязательствами, хотя наши оценочные расчеты до сих пор указывают на очень плотные уровни относительно нового бондового предложения относительно к кривой украинских суверенных бумаг", - добавил эксперт. "Невзирая на все вышесказанное, опасения относительно технического дефолта остаются. Это может быть решено на следующей неделе комитетом определения кредитного события", - сказал он, сообщает РБК.