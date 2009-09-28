Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября вырастет

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на российскую сырую нефть с 1 октября текущего года в размере 240,7 доллара за тонну. Постановление правительства опубликовано на официальном сайте в интернете, сообщает РИА Новости..

Пошлина на светлые нефтепродукты установлена в размере 174,5 доллара за тонну, на темные - 94 доллара за тонну.