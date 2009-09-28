Эксперты о реструктуризации евробондов «Нафтогаза»

Выбранный правительством Украины вариант госгорантий при реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украина» на 500 млн. долл. был наиболее правильным.

Об этом сказал Саймон ДРЕЙК-БРОКМАН, совдаделец компании Squipe Capital Limited, которая занимается реструктуризацией задолженности компании в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№36 от 26 сентября - 2 октября 2009 года).

«Это выбор правительства Украины. Хотя должен отметить, что это единственно правильный выбор. Вряд ли к другим рассматриваемым в рабочем порядке вариантам интерес был бы большим», — отметил он.

Напомним, «Нафтогаз» предложил держателям евробондов на сумму 500 млн. долл. обменять свои ценные квазисуверенные бумаги на облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украина, со сроком выплаты этих обязательств в сентябре 2014 года. Формально это означает, что если НАК в срок не расплатится с держателями еврооблигаций, то это должен сделать Минфин. Процентная ставка при этом увеличивается с 8,125 до 9,5%.

Согласно обнародованному документу, переговоры с кредиторами о реструктуризации планируется завершить до 20 октября 2009 года – даты проведения собрания держателей облигаций «Нафтогаза».

Отвечая на вопрос «ЗН» о том, насколько выгодны такие условия держателем акций, представитель компании Squipe Capital Limited Тимур ХРОМАЕВ отметил: «Сегодня евробонды НАКа стоят 88% от номинала. После реструктуризации их стоимость возрастает для начала до 90%. Так что они (держатели акций – УНИАН) будут в выигрыше».

Как сообщал УНИАН, еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.