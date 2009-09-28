Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине снизились

С 21 по 28 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 2,8-4,1% (в среднем на 3,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 2,8%, или на 250 грн./тонна - до 8560 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 4,1%, или на 360 грн./тонна - до 8350 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 3,3%, или на 290 грн./тонна - до 8500 грн./тонна

Дизельное топливо – снизились на 3,2%, или на 210 грн./тонна - до 6420 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.