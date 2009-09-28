Ernst & Young проведет оценку основных фондов «Киевэнерго»

АК «Киевэнерго» отобрало на тендере украинскую дочернюю компанию международной аудиторской компании Ernst & Young – ООО «Эрнст энд Янг» для предоставления услуг по оцениванию основных фондов энергокомпании.

Об этом сказано в сообщении об итогах торгов, опубликованном в «Вестнике государственных закупок» №39 от 28 сентября т.г.

Согласно сообщению, предложение аудиторской компании было акцептировано 17 сентября. Сумма договора, заключенного 17 сентября т.г., составила 687,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», переоценка основных фондов компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) является одним из обязательных условий предоставления кредита в размере 160 млн. долл., привлеченного компанией у Всемирного банка.

«Последний раз оценка основных фондов энергокомпании независимым аудитором производилась в 2006 году. В текущем году компания обязана провести оценку для отчета за 2008 год. В противном случае заемщик может потребовать единовременной уплаты всей суммы кредита, а это 110 млн. грн.», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» в 1998 году привлекла кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева под государственные гарантии.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать купленные основные средства и профинансировать выполнение работ по их вводу в эксплуатацию.

На сегодняшний день АК «Киевэнерго» выплачено 50 млн. долл. Остаток кредита в размере 110 млн. долл. компания обязана выплатить до 2018 года.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.