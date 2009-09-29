Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне испытаний Ираном ракет средней дальности, вызвавших серьезное беспокойство мировой общественности, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 65,54 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,82 доллара - до 66,84 доллара за баррель.