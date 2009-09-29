Украина проведет сегодня консультации по евробондам Нафтогаза

Делегация Украины во главе с министром финансов И.Диденко проведет сегодня в Лондоне консультации по реструктуризации валютных облигаций "Нафтогаза Украины"

Правительственная делегация Украины во главе с министром финансов Игорем Диденко проведет сегодня в Лондоне широкие консультации по схеме реструктуризации валютных облигаций НАК "Нафтогаз Украины". Компания оказалась неспособной выплатить в предстоящую среду - 30 сентября - 500 млн долл, которые она привлекла в рамках эмиссии своих еврооблигаций, передает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

На минувшей неделе правительство Украины утвердило программу реструктуризации задолженности. Она предполагает обмен просроченных облигаций на новые с погашением в 2014 г и с более высокой доходностью.

От сегодняшних переговоров в лондонском Сити во многом зависит будущее "Нафтогаза".

Согласно предложению правительства, облигации "Нафтогаза" на сумму в 500 млн долл со сроком погашения 30 сентября текущего года и доходностью в 8,125 проц годовых обмениваются на новые облигации со сроком погашения в 2014 г и доходностью в 9,5 проц.

При этом украинское правительство дает под эти бумаги суверенные гарантии, что должно повысить их привлекательность.

Между тем, как заявил ИТАР-ТАСС представитель одного из банков, работающих в Сити, у делового мира есть ряд вопросов к "Нафтогазу" и правительству Украины по программе реструктуризации. "В зависимости от того, какие разъяснения и дополнительные гарантии мы получим, и будет принято решение относительно обмена облигаций", - подчеркнул он.

В случае, если правительству Украины не удастся добиться взаимопонимания с западными кредиторами, то "Нафтогаз" может оказаться перед угрозой объявления дефолта по своим валютным облигациям, отмечают в Лондоне.