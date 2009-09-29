"Транснефть" об аверсе "Одесса–Броды"

Отказ украинских властей от реверсного использования нефтепровода "Одесса–Броды" может привести к прекращению поставок российской нефти через польскую часть трубопровода "Дружба".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент российского нефтетранспортного монополиста "Транснефть" Михаил БАРКОВ в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Он заверил, что компания не планирует прекращать или ограничивать прокачку нефти через польскую часть нефтепровода "Дружба" после ввода в эксплуатацию второй части Балтийской трубопроводной системы, который запланирован на 2012 год.

В то же время М.БАРКОВ не исключил, что к этому может привести отказ украинских властей от реверсного использования нефтепровода "Одесса–Броды", которым качается российская нефть с 2005 года. «Мы точно не закроем южную нить «Дружбы» сейчас. Но это может случиться, если окажется, что нет реверса к Одессе», – цитирует его слова издание.

По словам М.БАРКОВА, этот вопрос неоднократно поднимала российская сторона на переговорах с украинской, но украинцы "руководствуются политикой, а не экономикой".

Вице-президент "Транснефти" подчеркнул, что в случае аверса "Одесса–Броды" "Транснефть" будет вынуждена искать альтернативные маршруты для поставки 20 млн. тонн нефти, "а также каспийской и казахстанской нефти".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе польськая национальная нефтетранспортная компания Pern Przyjazn и российская "Транснефть" подписали декларацию о развитии сотрудничества. Со стороны россиян документ подписал М.БАРКОВ, представлявший "Транснефть" на торжествах по случаю 50-летия польской компании.

На пресс-конференции он заверил поляков, что "Транснефть" не будет сокращать прокачку нефти по польской территории, однако отказался назвать ориентировочные данные по будущим поставкам.

В последние годы «Транснефть» прокачивает через польскую часть трубопровода «Дружба» около 40 млн. тонн нефти в год, половину из которой получают польские нефтеперерабатывающие заводы, остальные объемы поставляются потребителям в Западной Европе.

Польские власти декларируют поддержку проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора "Одесса–Броды–Плоцк" для поставок каспийской нефти в Европу, который предусматривает аверсное использование построенного в 2001 году трубопровода "Одесса–Броды".

Использование нефтепровода "Одесса-Броды" в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект "Одесса-Броды" планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей Украины. Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и далее – танкерами через черноморские проливы.

Справка УНИАН. АК "Транснефть" – российская нефтепроводная монополия и крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,708 тыс. км магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78%) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции компании принадлежат частным владельцам.