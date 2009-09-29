Moody's понизил вероятность дефолта «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг вероятности дефолта НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «Caa2» до уровня «Ca».

Об этом сказано в сообщении Moody`s, опубликованном на сайте агентства.

Согласно сообщению, в то же время корпоративный рейтинг «Нафтогаза» по обязательствам в иностранной валюте остается неизменным – на уровне «Caa2».

Рейтинги остаются на пересмотре, но агентство изменило свой прогноз по рейтингу с понижения на неопределенный, отмечают в Moody`s.

По классификации Moody`s, долговые обязательства с рейтингом категории «С» означают высокую вероятность дефолта заемщика.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов на сумму 500 млн. долл. обменять свои ценные квазисуверенные бумаги на облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украина, со сроком выплаты этих обязательств в сентябре 2014 года. Формально это означает, что если НАК в срок не расплатится с держателями еврооблигаций, то это должно сделать Министерство финансов Украины. Процентная ставка при этом увеличивается с 8,12% до 9,5%.

Переговоры с кредиторами о реструктуризации планируется завершить до 20 октября 2009 года – даты проведения собрания держателей облигаций «Нафтогаза».

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения – 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.