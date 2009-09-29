Россия сохранит монополию на экспорт газа

Монополия на экспорт газа в России в ближайшее время будет сохранена, хотя со временем ситуация может измениться, заявил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости..

"В ближайшее время будем стараться либерализовать внутренний рынок, сделать его более рыночным... Но монополия на реализацию (газовой) продукции на внешнем рынке будет сохранена, и это тоже, наверное, не на всю оставшуюся жизнь, но на ближайшую перспективу", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет".