Китай может сократить розничные цены на топливо на 3%

Китай сократит розничные цены на топливо в течение следующих нескольких дней. Стоимость бензина и дизельного топлива в КНР может уменьшится на 3%. Первое за последние 2 месяца уменьшение цен на топливо состоится накануне национального праздника, что поможет местным автомобилистам сэкономить на поездках, сообщает k2kapital..

"Я не ожидаю каких-либо заметных воздействий на спрос и потребление, потому что изменения цены несущественные. Ее частые изменения означают, что ни одна из них не окажет большого эффекта на ситуацию", - говорит неназванный нефтяной аналитик в интервью Reuters.

Игроки нефтяного рынка Китая предсказывают довольно скромное снижение стоимости тонны топлива на 150-200 юаней, что соответствует предыдущим сокращениям в этом году. Эта мера поможет компенсировать половину, или немногим более того, от увеличения стоимости тонны на 300 юаней, которое произошло 2 сентября этого года. Цены на сырую нефть, на которую ориентируются китайские АЗС, упали со 2 сентября этого года на 5%, согласно данным веб-сайта CBI China.