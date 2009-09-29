РФ сократит прокачку нефти через Польшу не из-за "Одесса–Броды"

Российская нефтетранспортная компания "Транснефть" будет сокращать объемы прокачки нефти через Польшу из-за планируемого ввода в эксплуатацию второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС2), а не из-за аверсного использования украинского нефтепровода "Одесса–Броды".

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше генеральный директор компании "Сарматия" Сергей СКРИПКА, комментируя высказывания вице-президента "Транснефти" Михаила БАРКОВА по этому поводу в польской газете Rzeczpospolita.

С.СКРИПКА отметил, что россияне прокачивают нефть в Польшу и через ее территорию дальше на запад через часть трубопровода "Дружба", который проходит по белорусской территории, а не через украинскую часть южной ветки этой системы.

«Здесь нет абсолютно никакой связи», – сказал он.

Представитель "Сарматии", созданной в 2004 году для того, чтобы способствовать аверсному использованию трубопровода "Одесса–Броды", считает, что М.БАРКОВ своим заявлением «готовит почву» для сокращения объемов прокачки нефти через Польшу, пытаясь обвинить в этом украинцев.

По словам С.СКРИПКИ, на самом деле россиянам просто неоткуда взять около 30 млн. тонн нефти для того, чтобы загрузить БТС2, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году. В таких условиях нефть для загрузки новой системы они могут взять из объемов, которые сейчас поставляются в Европу по южной ветке нефтепровода "Дружба" – через Беларусь, Польшу и Украину.

С.СКРИПКА также сообщил, что через Польшу и Украину ежегодно прокачивается по около 40 млн. тонн российской нефти, часть из которой поставляется на нефтеперерабатывающие заводы внутри стран.

При этом он добавил, что россияне могут прокачивать свою нефть в порт в Одессе не через нефтепровод "Одесса–Броды" в реверсном режиме, а через Приднепровскую систему трубопроводов. По словам С.СКРИПКИ, маршрут через Приднепровскую систему примерно на 100 км короче.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября т.г. представитель российского нефтетранспортного монополиста «Транснефть» в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что Россия может сократить или прекратить прокачку нефти через польскую часть трубопровода "Дружба" в случае отказа украинских властей от реверсного использования трубопровода "Одесса–Броды".

В последние годы "Транснефть" прокачивает через польскую часть трубопровода "Дружба" около 40 млн. тонн нефти в год, половину из которой получают польские нефтеперерабатывающие заводы, остальные объемы поставляются потребителям в Западной Европе.

Польские власти декларируют поддержку проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора "Одесса–Броды–Плоцк" для поставок каспийской нефти в Европу, который предусматривает аверсное использование построенного в 2001 году трубопровода "Одесса–Броды".

Использование нефтепровода "Одесса-Броды" в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект "Одесса-Броды" планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей Украины. Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.