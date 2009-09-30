Фьючерсы на нефть подешевели

Котировки фьючерсов на нефть немного снизились по итогам торгов во вторник, 29 сентября. Рынок нефти замер в ожидании выхода данных, которые могут свидетельствовать о дальнейшем увеличении и без того чрезвычайно высоких запасов нефти и топлива в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 13 центов или на 0,2%, до 66,71 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures снизились в цене на 5 центов или на 0,1%, до 65,49 долларов за баррель.

В среду будут обнародованы последние данные Министерства энергетики США по запасам нефти. Эти данные во многом помогут определить, был ли неожиданный рост запасов нефти и бензина на неделе 12-18 сентября временным отклонением или началом нового периода увеличения запасов.

До недели 12-18 сентября запасы нефти снижались, ввиду чего некоторые участники рынка приходили к выводу о том, что восстанавливающаяся экономика США начинает создавать достаточно нового спроса для того, чтобы заставлять запасы сокращаться.

На смену таким настроениям быстро пришли страхи даже более значительного излишка предложения, столкнувшие цены на нефть к концу прошлой недели до уровня чуть выше 66 долларов за баррель с уровня выше 71 доллара за баррель, на котором они находились в прошлый вторник. Беспокойство у трейдеров также вызвало падение спроса на бензин до самого низкого уровня с 23 января.

Американский институт нефти сообщил во вторник о росте запасов нефти на последней неделе на 2,8 млн. баррелей, снижении запасов бензина на 1,7 млн. баррелей и увеличении запасов дистиллятов на 2,3 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, по данным института, составил 83,6%. Спустя немного времени после выхода отчета фьючерсы на нефть торговались по 66,61 доллару за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на бензин RBOB снизились на 99 пунктов или на 0,6%, до 1,6281 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут по итогам торгов выросли на 97 пунктов или на 0,6%, до 1,7006 долларов за галлон.