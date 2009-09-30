"Нафтогаз" рассчитывает получить кредит от ЕБРР

НАК "Нафтогаз Украины" может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 350-400 млн. евро на поддержку деятельности компании.

Об этом заявил во вторник журналистам в Лондоне исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, передает РИА "Новости".

"Вполне возможно, что мы выйдем на успешное решение по прямому заимствованию от ЕБРР. Сегодня обсуждается 350-400 миллионов. Какая это будет сумма, какие коммерческие условия - мы продолжаем обсуждать это с ЕБРР", - рассказал он, уточнив, что речь идет о сумме в евро.

И.УМАНСКИЙ пояснил, что первоначально украинская сторона вела переговоры по предоставлению синдицированного кредита со стороны целого ряда международных финансовых институтов - ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также других финансовых учреждений, в том числе связанных с правительствами стран Европы.

"По синдицированному займу с точки зрения коммерческой составляющей мы продолжаем работу", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Напомним, ЕБРР ранее сообщил, что Совет директоров банка 17 ноября рассмотрит вопрос о поддержке газового сектора Украины. Программа поддержки будет включать две составляющие: финансирование закупок газа и инвестиции в инфраструктуру для обеспечения энергобезопасности и стабильности транзита.

Средства будут предоставлены НАК "Нафтогаз Украины".

По данным ЕБРР, первоначально планируется выделить Украине 300 млн. долл. на закупку газа в зимний период. После погашения этого кредита и в зависимости от эффективности использования первой ссуды ЕБРР рассмотрит возможность выделения еще 450 млн. долл. на развитие инфраструктуры и повышение энергоэффективности.