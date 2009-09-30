Украина планирует направить 13,5 млрд. грн. на ядерное топливо

Украина намерена направить 13,5 млрд. грн. на создание элементов ядерно-топливного цикла до 2014 года.

Об этом сказано в Государственной целевой экономической программе «Ядерное топливо Украины», которая утверждена постановлением правительства от 23 сентября №1004.

Программой, в частности, предусмотрено строительство к 2013 году первой очереди завода по фабрикации ядерного топлива, строительство предприятия по производству комплектующих элементов для тепловыделяющих сборок из циркониевого проката, техническое переоснащение и модернизация существующих циркониевых производств, увеличение добычи урановой руды до 1,25 млн. тонн в год, концентрата урана - до 1880 тонн в год.

Программа рассчитана на 2009 – 2013 годы. Объем финансирования программы из специального фонда Госбюджета прогнозируется на уровне 4,335 млрд. грн. Кроме того, из других источников планируется привлечь 9,215 млрд. грн.

Кабмин поручил Минтопэнерго совместно с Государственным концерном «Ядерное топливо» до 1 апреля 2010 года разработать и подать на утверждение КМУ проект решения правительства о плане мероприятий по привлечению внебюджетных ресурсов для выполнения положений программы.

Справка УНИАН. Украина планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза - до 1,88 тыс. тонн в 2013 году.

В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%. В 2008 году единственное в Украине предприятие, специализирующееся на добыче руды и концентрата урана ГП «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.), увеличило производство «закиси-окиси» на 3,7% или на 30 тонн, до 830 тонн, по сравнению с 2007 годом.

Согласно "Кадастру промышленных урановых месторождений", всего в Украине выявлено 53 участка залегания урановых руд с разной степенью разведки и оценки.

На четырех участках месторождения отработаны, на трех - отрабатываются, на одном - Новоконстантиновском месторождении - ведется строительство горно-перерабатывающего комплекса.

Остаточные эксплуатационные запасы, которые отрабатываются, сосредоточены на Ватутинском, Мичуринском и Центральном (восточная зона) месторождениях.

По горно-геологическим и горнотехническим условиям месторождения на 35 участках возможна отработка подземным способом, на 13 – по технологии выщелачивания. Наиболее перспективными для отработки являются месторождения с подземным способом разработки - Северинское, Докучаевское и Центральное (западной зоны), а также 5 месторождений для отработки по технологии выщелачивания.

В настоящее время Украина покупает услуги по обогащению урана и фабрикации ядерных сборок у российского концерна «ТВЭЛ», который до конца 2010 года определен единственным поставщиком ТВС для украинских АЭС.