КРУ обратится в Генпрокуратуру по поводу "Укртранснефти"

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) по результатам проверки «Укртранснефти» завтра намерено обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по фактам нанесения государству убытков в особо крупном размере должностными лицами компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава КРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ.

«Завтра в 10.00 в кабинете заместителя Генерального прокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ будут представители КРУ, МВД, и будет решаться вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли ущерб государству в особо крупном размере», - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Он отметил, что проверкой КРУ установлено нанесение прямого ущерба государству в размере 40 млн. грн.

«Прямой ущерб – 40 млн. грн., непрямой еще необходимо оценить, поскольку мы не смогли зайти на «Укртатнефть» и посмотреть, есть ли там нефть технологическая, которая была выкачана из одного из нефтепроводов», - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

При этом он не стал уточнять, какого уровня служащие компании могут быть виновны в нанесении ущерба государству.