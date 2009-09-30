Евробонды "Нафтогаза" сняты с торгов

Люксембургская фондовая биржа исключила из котировочного списка еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл., срок погашения которых истекает 30 сентября 2009 года.

Об этом сообщается на сайте биржи.

Как сообщал УНИАН, утром 24 сентября т.г. Люксембургская биржа известила о приостановке торгов евробондами НАК, но в тот же день отменила приостановку торгов еврооблигациями «Нафтогаза».

29 сентября т.г. «Нафтогаз Украины» провел переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября этого года.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 29 сентября дали короткий брифинг иностранным журналистам, на котором повторили информацию о сделанном кредиторам компании предложении о реструктуризации внешнего долга и выпуске новых пятилетних долговых бумаг на сумму 1,65 млрд. долл. под государственные гарантии.

По словам участников рынка, если «Нафтогаз Украины» выплатит купон по еврооблигациям, общая сумма которого составляет около 20 млн. долл., то держатели еврооблигаций воздержатся от обращения в суд в связи с невыплатой основной суммы долга и продолжат переговоры о реструктуризации.

30 сентября начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что заявление министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА о том, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует сегодня выплатить купонный доход по еврооблигациям на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября т.г., не соответствует официальной позиции украинской делегации на переговорах о реструктуризации с держателями еврооблигаций.