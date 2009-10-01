Украина претендует на участие в освоении месторождений Алжира

Украинские компании намерены участвовать в тендере на разработку нефтегазовых месторождений на юге Алжира, который алжирские власти, как ожидается, объявят в январе следующего года.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности Временного поверенного в делах Украины в Алжире Андрей БИЛЕЦКИЙ, передает РИА «Новости».

"Алжирцы выделили несколько так называемых блоков где-то на юге страны, и несколько украинских предприятий заинтересовались", - сказал он.

А.БИЛЕЦКИЙ не уточнил, кто конкретно собирается участвовать в тендере, сославшись на коммерческую тайну. При этом он добавил, что это и частные, и государственные предприятия. Он также сообщил, что эксперты с украинских предприятий, изъявивших желание участвовать в тендере, уже приезжали в Алжир для исследования территории.