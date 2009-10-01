Нефть взлетела в цене почти на 4 долл.

Нефть на мировых рынках в среду, 30 сентября, резко выросла в цене на фоне появления большего количества признаков восстановления экономики США - крупнейшего потребителя энергоресурсов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange) по итогам торгов повысилась на 3,58 доллара - до 69,07 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 3,9 доллара - до 70,61 доллара за баррель, передает FP.