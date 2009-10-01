Fitch подтвердило рейтинги "Газпром" на уровне BBB

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента /"РДЭ"/ в иностранной и национальной валюте ОАО "Газпром" (GAZP) на уровне BBB. Об этом сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства, передает ПРАЙМ-ТАСС..

Одновременно Fitch подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг компании на уровне BBB и краткосрочный РДЭ - F3.

Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. подтвержден на уровне BBB.

Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Негативный". Прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте компании в отдельности расценивается Fitch как стабильный, однако этот прогноз находится на уровне "Негативный", поскольку сдерживается суверенным рейтингом /BBB/прогноз "Негативный"/.

Рейтинги "Газпрома" отражают его позицию как ведущей компании в мире по добыче и поставкам газа, которая обеспечивает 18 проц общемировой добычи газа и 28,4 проц потребления газа в Европе по состоянию на 2008 г. Кроме того, "Газпром" выигрывает в сравнении с сопоставимыми международными и российскими нефтяными и газовыми компаниями за счет больших объемов запасов и высокого показателя кратности запасов.

Другим благоприятным фактором в отношении "Газпрома" является то, что компании принадлежит газотранспортная система России, а также ее исключительное право на экспорт газа, добываемого в России.

Кроме того, рейтинги "Газпрома" принимают во внимание сильные финансовые позиции группы в сравнении с сопоставимыми компаниями в России и за рубежом.

Рейтинги также принимают во внимание активную стратегию "Газпрома" по расширению деятельности, что подразумевает интенсивную программу капиталовложений в 2009-2013 гг и потенциальные приобретения, которые, наряду с менее благоприятными фундаментальными показателями нефтегазовой отрасли, вероятно, окажут давление на левередж компании в сторону повышения.

Fitch отмечает, что группа получает невысокую выручку на внутреннем рынке в связи с продажами газа по регулируемым ценам. Хотя тарифы постепенно повышаются, и компания ожидает получить чистую прибыль в 2009 г, перспективы полной либерализации газового рынка к 2011 г являются более неопределенными. "Газпром" также сталкивается с риском по транзиту газа применительно к прибыльным экспортным продажам газа в Европу, хотя, как ожидается, в среднесрочной перспективе такой риск будет сглаживаться за счет строительства новых экспортных маршрутов, диверсификации в сегмент продаж сжиженного природного газа /СПГ/ и расширения доступа к европейским газохранилищам.

В соответствии с методологией Fitch по присвоению рейтингов материнской и дочерним структурам, "Газпром" рейтингуется как отдельно взятая компания, поскольку Fitch считает, что большинство элементов государственного влияния – как позитивных, так и негативных – уже заложены в структуру бизнеса группы, и, таким образом, учтены в рейтингах.