«Нафтогаз» выплатил держателям еврооблигаций купонный доход

НАК «Нафтогаз Украины» выплатила купонный доход по еврооблигациям, выпущенным на сумму 500 млн. долл., из расчета 8,125% годовых и полугодового купонного периода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что основной капитал остается предметом согласования обмена 100% бонда на новые ценные бумаги, также в долларах, с купоном 9,5%, сроком выплаты в сентябре 2014 года и с преимуществом абсолютной и безоговорочной суверенной гарантии правительства Украины.

«НАК «Нафтогаз Украины» остается на позиции, что наилучший путь для держателей евробондов - это тщательным образом рассмотреть условия предложения компании», - отмечается в сообщении пресс-центра.

Напомним, 24 сентября «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Ранее также сообщалось, что НАК уже начал переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 млрд. долл.

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.