Экспортная пошлина на нефть в РФ повышена до 240,7 долл./т

Экспортная пошлина на российскую сырую нефть с 1 октября увеличивается до 240,7 доллара за тонну, на светлые нефтепродукты - до 174,5 доллара за тонну, на темные - до 94,0 долларов за тонну.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает РИА Новости.

В сентябре экспортная пошлина на нефть Urals составляла 238,6 доллара, пошлина на светлые нефтепродукты - 173,1 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - 93,2 доллара за тонну.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе и сентябре пошлина опять повышалась.

Сейчас средняя цена на российскую нефть колеблется в районе 70 долларов за баррель: так, с 15 августа по 14 сентября, по данным мониторинга Минфина РФ, она составила 69,58 доллара за баррель.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.