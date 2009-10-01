Программа Vanco по Прикерченскому участку стоит 57 млн. долл.

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) официально предоставила на рассмотрение Кабинета министров Украины рабочую программу и бюджет в размере 57 млн. долл. для реализации первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания также подтверждает свои обязательства выделить в следующем году 300 тыс. долл. для реализации ряда социальных и обучающих программ, как это и предусмотрено Соглашением о разделе продукции (СРП).

Рабочая программа будет включать в себя детальный план первого этапа разработки Прикерченского участка в соответствии с требованиями СРП. В частности, в 2010 году компания Vanco Prуckerchenska планирует провести масштабное трехмерное (3D) сейсмическое исследование морского дна Прикерченского участка на общей площади 4,2 тыс. кв. км. Запланированная площадь для исследований значительно превышает требования СРП, которое на первом этапе разработки предусматривает проведение исследования на территории 3 тыс. кв. км.

Компания напоминает, что в 2008 году Vanco Prуckerchenska представила аналогичную программу на 2009 год, но правительство Украины проигнорировало данное предложение. По этой причине компания не смогла приступить к реализации проекта по разработке Прикерченского участка.

«Несмотря на предстоящую президентскую кампанию, а также позицию правительства Украины в отношении нашего проекта, мы выполняем свои обязательства в рамках СРП, предоставив рабочую программу и бюджет проекта на 2010 год. Нам хорошо понятна логика нынешних политических процессов в Украине. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что окончательное решение по вопросу действия СРП уполномочен вынести только Стокгольмский арбитражный трибунал. До официального решения трибунала Соглашение о разделе продукции остается в силе», - отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Также компания отмечает, что согласно условиям СРП, у украинского правительства будет 30 календарных дней для рассмотрения и внесения замечаний в план работ и бюджет на 2010 год со дня их предоставления компанией.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.