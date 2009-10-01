На NYMEХ нефть подорожала до 70,61 долл./барр.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil только в течение 30 сентября т.г. выросла на 3,9 доллара - до 70,61 доллара за баррель.

Во многом на рост стоимости нефти повлияли новости о замедлении темпов падения ВВП в США. Аналитики и инвесторы все больше склоняются к мнению, что потребление нефти в Штатах будет расти, а значит и цены на черное золото.