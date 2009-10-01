Винский: ОПЗ может перейти в собственность “Нортимы”

Председатель оргкомитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость”, координатор НПО “Набат” Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) перейдет в собственность компании “Нортима” на основании решения суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

“Я знаю юридические возможности владельца этой фирмы, и я знаю, как работают наши суды, и именно через них могут забрать у государства это предприятие”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, ОПЗ пытались продать в три раза дешевле его реальной стоимости. “Я лично являюсь сторонником приватизации этого предприятия. Но я считаю, что это нужно делать за его реальную стоимость. Участники же этого действа даже не пытались торговаться. Это говорит о том, что действительно была задействована определенная коррупционная модель реализации этого предприятия”, - сказал политик.

И.ВИНСКИЙ считает, что сейчас хаос происходит не только с продажей ОПЗ, но и в государстве в целом. “Все органы управления государством сегодня под угрозой развала. Парламент не работает, правительство не может принимать никаких решений, увеличиваются внешние заимствования и практически все государство попадает в кабалу и никакие аргументы здесь не принимаются. Происходит конфликт между всеми ветвями власти и государство так существовать не может”, - сказал он.

В то же время политик сообщил, что является сторонником приватизации. “Что для нас лучше – влезать в долговую яму, привлекать кредитные ресурсы, которые должны отдавать наши люди, или лучше продать то имущество, которое мы можем продать, и таким образом закрыть наши потребности? Но я против того, чтобы проедать полученные средства. Речь идет о том, куда эти деньги направить. Я считаю, что продавая хозяйствующий объект, необходимо направить ресурсы (от приватизации) на инфраструктурные проекты, которые всегда останутся в Украине и которые всегда будут в государственной собственности. Например, продав Одесский припортовый завод, мы могли бы достроить мост в Киеве, мост в Запорожье и мост в Николаеве”, - считает И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия) ”, ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на приобретение ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерено обжаловать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.