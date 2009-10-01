НКРЭ обжалует в суде запрет на повышение тарифов на газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обжалует определение Окружного административного суда Киева от 25 сентября т.г. о запрете публикации и ввода в действие постановления регулятора о повышении на 20% предельной цены на газ для теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Думаю, завтра или в крайнем случае в понедельник мы подадим жалобу на это определение суда», – сказал он.

При этом В.КАЛЬЧЕНКО уточнил, что решение админсуда было вынесено по иску одной из профсоюзных организаций. При этом исполнительная служба 30 сентября т.г. уведомила регулятора о необходимости отозвать публикацию документа.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что постановление комиссии о повышении цен на газ для теплоснабжающих предприятий не требует регистрации в Министерстве юстиции, в отличие от решения о повышении цен на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 24 июля НКРЭ официально сообщила, что своим постановлением повысила предельный уровень цены на газ, реализуемый предприятиям ТКЭ на 20%.

Согласно копии постановления комиссии №814 от 8 июля т.г., регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.