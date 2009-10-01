«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» остановит производство?..

ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (Одесса) намерено остановить производство из-за изменения маршрута поставок российской нефти.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

«Сегодня Одесский НПЗ поставили на режим рециркуляции – это предостановочный режим», – сказал он.

По словам собеседника агентства, из-за изменения схемы поставок российской нефти с 1 октября – с маршрута «Лисичанск–Кременчуг–Одесский НПЗ» на маршрут «32-й км госграницы Украины с Беларусью–Броды–Одесский НПЗ» – стоимость услуг по транспортировке нефти на выходе будет больше на 6,5 долл. за тонну. «Из-за поставок нефти по новому маршруту компания будет платить на 6,5 долл. за тонну больше», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября т.г. «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» уже заявлял о том, что ОАО «Укртранснафта» принуждает предприятие импортировать нефть по невыгодному маршруту.

В течение августа «Укртранснафта» неоднократно обращалась к компании с предложением перейти на транспортировку нефти по маршруту «32-й км госграницы Украины с Беларусью – Одесский НПЗ». В частности, 31 августа т.г. предприятие получило очередное официальное уведомление о том, что с 1 октября поставка нефти на НПЗ будет осуществляться по новому маршруту.

При этом «Укртранснафта» сообщила, что речь идет не о навязывании нового маршрута, а о возможности транспортировки нефти по еще одному альтернативному маршруту. По информации «Укртранснафты», выбор маршрута, по которому может осуществляться транспортировка нефти на Одесский НПЗ, зависит от действий российского оператора магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

В январе-августе 2009 года Одесский НПЗ увеличил переработку нефтяного сырья на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1440,6 тыс. тонн.