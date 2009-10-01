Нафтогаз подал заявку на участие в тендере в Алжире

НАК «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в тендере по освоению углеводородных участков на территории Алжирской Народной Демократической Республики.

Об этом сообщил журналистам сегодня министр энергетики и природных ресурсов Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ, передает РИА Новости.

"НАК «Нафтогаз Украины» подала заявку, и если она будет отвечать квалификационным требованиям ... имеет опыт и может доказать, что владеет необходимыми ресурсами для успешной работы, она пройдет квалификацию и получит возможность разрабатывать месторождения», - сказал министр.

По его словам, Алжир хочет получить дополнительную информацию от «Нафтогаза». В числе требований алжирской стороны министр назвал финансовое обеспечение.

«Необходимо иметь определенные финансовые ресурсы, которые могли бы обеспечить хорошую работу», - отметил он.

Как ранее заявлял исполняющий обязанности временного поверенного в делах Украины в Алжире Андрей БИЛЕЦКИЙ, украинские компании намерены участвовать в тендере на разработку нефтегазовых месторождений на юге Алжира, который алжирские власти, как ожидается, объявят в январе следующего года.

Украинские компании на сегодняшний день не имеют опыта работы в области ТЭК в Алжире, и официально пока никто из них не заявлял о планах разрабатывать месторождения в этой стране.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» продолжает активную реализацию других существующих инвестиционных проектов за рубежом.

В частности, в соответствии с программой проекта «Украина-Египет» на протяжении августа 2009 года выполнены следующие работы: продолжается бурение скважины Sedfa-1Х. Глубина скважины на 5 августа 2009 г. составляет 2770 м; 23.06.2009 г. начато бурение скважины Hend-1Х. Глубина скважины составляет 1416 м; завершен тендер на аренду станка для капитального ремонта скважины. В ближайшее время будут заключены договоры с подрядчиками; завершена подготовка площадок для бурения скважин Noura-1 и Mоsaad-1.

В соответствии с программой проекта «Украина-ОАЭ» на протяжении июля 2009 года осуществлены следующие работы: продолжается бурение скважины Хамад-1 (проектная глубина 5500 м) на суше лицензионного блока С эмирата Аль-Фуджейра. Глубина скважины на 5.08.2009 г. составляет 3160 м (с 1.07.09 по 31.07.09 пробурено 1014 м); проведены переговоры с компанией Abraj Energy Services относительно уменьшения суточной ставки аренды буровой установки; достигнута договоренность с правительством эмирата Аль-Фуджейра о досрочном высвобождении банковской гарантии по сухопутным блокам, выставленной компанией в размере 4,25 млн. долл. Завершены соответствующие процедуры.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что продолжение работы в отмеченных направлениях позволит ускорить процесс диверсификации источников поставок энергоносителей и будет способствовать становлению мирового имиджа Украины как мощного энергетического государства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.