Королевская: КС затормозил реформы углепрома

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Конституционный Суд Украины своим решением о приостановке продажи государственных шахт затормозил необходимые реформы для украинской сферы угольной промышленности.

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

По мнению депутата, после этого решения необходимо искать новые пути структурного реформирования отрасли. «Задержано оздоровление отрасли, которая через пару лет станет основой энергетического суверенитета Украины», - считает депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что все предприятия, перечисленные в заблокированном постановлении, сейчас работают с изношенным на 90% шахтным фондом и получают дотации из государственного бюджета. «Когда государственный бюджет отягощен дотированием угольной промышленности, мы видим готовность ряда украинских компаний инвестировать в государственные шахты и развивать их своими силами – на жестких условиях…», - отметила она. Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена, что инвесторы смогли бы принести в отрасль около 2 млрд. грн., кроме того – увеличить добычу и содержать больше 10 тыс. рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение постановления Кабинета министров от 2 апреля 2009 года «О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности», которым предусматривалась продажа 99 государственных шахт на аукционах.

Постановлением правительство утвердило перечень угледобывающих предприятий, имущество которых подлежит продаже в 2009 году на открытом аукционе, и решило ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи такого имущества.

Как пояснил судья-докладчик по делу Павел ТКАЧУК, в ходе исследования материалов дела суд пришел к выводу, что Кабинет министров превысил свои полномочия по управлению объектами госсобственности. В частности, постановление КМУ, подразумевает отчуждение структурных подразделений угледобывающих предприятий как целостных имущественных комплексов. При этом закрепленная постановлением форма отчуждения не является приватизацией в понимании Закона Украины «О приватизации государственного имущества».

Кроме того, по словам П.ТКАЧУКА, постановление также предусматривало перечисление средств от реализации имущественных комплексов не в Госбюджет, а в специальный фонд Минуглепрома, что также противоречит действующему законодательству.