Польская Zomar увеличит закупку украинской электроэнергии

Польская компания Zomar договорилась о покупке в октябре 68 тыс. МВт украинской электроэнергии, что почти на 10% больше закупок в прошлом месяце, когда вновь были возобновлены поставки.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Польше глава правления компании Станислав АДАМЯК, фирма решила продлить поставки, поскольку в сентябре ей удалось выйти «на плюс» при ее перепродаже.

«Пока идет хорошо»,- сказал он, подчеркнув в тоже время, что компания получила минимальную прибыль.

С.АДАМЯК отметил своевременное обеспечение графика поставок со стороны Добротвирской ТЭС, откуда электроэнергия поставляется в Польшу. Однако добавил, что проблемой для компании остается то, что фирма узнает цену поставляемой электроэнергии в конце, а не в начале месяца. Так, стоимость электроэнергии за прошлый месяц компания узнала только 20 сентября.

«С нами хотят подписать контракт (польские потребители – УНИАН) до конца года, но мы не знаем, какая будет цена (украинской электроэнергии – УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» 1 сентября возобновило экспортные поставки электроэнергии в адрес Польши.

1 июня 2009 года «Укринтерэнерго» возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии в Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В мае т.г. «Укринтерэнерго» и Zomar договорились о возобновлении поставок и изменении порядка пересмотра контрактных цен. Теперь цены на экспортируемую в Польшу украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент. Такой же подход «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая экспортируется в Венгрию, Румынию и Словакию.