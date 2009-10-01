НКРЭ незначительно увеличила тариф "Киевэнерго"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тариф на производство компанией "Киевэнерго" тепловой энергии для нужд населения на 0,1%, или 0,09 грн. за 1 Гкал – до 108,97 грн/Гкал с 1 октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

В то же время, НКРЭ решила снизить тариф компании на производство тепловой энергии для промышленных предприятий и бюджетных учреждений на 0,1%, или на 2,64 грн/Гкал – до 294,52 грн/Гкал с 1 октября.

Пересмотр тарифов был инициирован самой компанией в связи со снижением объемов производства теплоэнергии из-за сокращения на 15% объемов ее потребления.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.