Erste Group: цены на нефть стабилизируются

По мнению аналитиков Erste Group, мировая экономика выходит из самой глубокой за послевоенное время рецессии, что означает лучшие перспективы для потребления нефти.

Об этом сказано в сообщении Erste Group, переданном УНИАН.

В частности, в сообщении отмечается, что экономики стран Азии (включая Китай) демонстрируют возобновление темпов роста. Экономики ОЭСР будут оставаться слабыми намного дольше – эксперты ожидают, что в США и ЕС в ближайшие несколько лет темпы роста будут оставаться на низком уровне.

Эксперты отмечают, что относительно небольшие объемы потребления в странах ОЭСР будут сдерживать рост цен на нефть. Однако необходимо учитывать некоторые другие факторы.

«Во-первых, существует вероятность еще одной волны роста инвестиций в природные ресурсы, похожей на ту, которая предшествовала недавнему раздуванию рынка. Во-вторых, существенное сокращение инвестиций в добычу нефти может привести к недостаточному росту производственной мощности, из-за чего предложение будет едва ли удовлетворять спрос», - отметил аналитик нефтегазового сектора Erste Group Якуб ЗИДОН.

Аналитики Erste Group не исключают возможности снижения цен на нефть, однако в долгосрочной перспективе прогнозируют цену в 65-68 евро за баррель. Спрос, который попал под негативное влияние рецессии, начал стабильно расти вместе с положительными тенденциями в мировой экономике в целом.

Однако аналитики отмечают, что длительное время именно фактор поставщика будет, в первую очередь, определять динамику цен. Учитывая, что добыча становится все дороже и требует намного больших капиталовложений, чем существуют на сегодняшний день (согласно исследованиям, до 80% инфраструктуры должно быть заменено до 2020 года), а большинство нефтяных месторождений и, соответственно, стран-производителей нефти уже прошли пик своей продуктивности, в далекой перспективе аналитики Erste Group ожидают роста цен на нефть.