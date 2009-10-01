Erste Group: цены на нефть стабилизируются
Но рецессия продолжается
По мнению аналитиков Erste Group, мировая экономика выходит из самой глубокой за послевоенное время рецессии, что означает лучшие перспективы для потребления нефти.
Об этом сказано в сообщении Erste Group, переданном УНИАН.
В частности, в сообщении отмечается, что экономики стран Азии (включая Китай) демонстрируют возобновление темпов роста. Экономики ОЭСР будут оставаться слабыми намного дольше – эксперты ожидают, что в США и ЕС в ближайшие несколько лет темпы роста будут оставаться на низком уровне.
Эксперты отмечают, что относительно небольшие объемы потребления в странах ОЭСР будут сдерживать рост цен на нефть. Однако необходимо учитывать некоторые другие факторы.
«Во-первых, существует вероятность еще одной волны роста инвестиций в природные ресурсы, похожей на ту, которая предшествовала недавнему раздуванию рынка. Во-вторых, существенное сокращение инвестиций в добычу нефти может привести к недостаточному росту производственной мощности, из-за чего предложение будет едва ли удовлетворять спрос», - отметил аналитик нефтегазового сектора Erste Group Якуб ЗИДОН.
Аналитики Erste Group не исключают возможности снижения цен на нефть, однако в долгосрочной перспективе прогнозируют цену в 65-68 евро за баррель. Спрос, который попал под негативное влияние рецессии, начал стабильно расти вместе с положительными тенденциями в мировой экономике в целом.
Однако аналитики отмечают, что длительное время именно фактор поставщика будет, в первую очередь, определять динамику цен. Учитывая, что добыча становится все дороже и требует намного больших капиталовложений, чем существуют на сегодняшний день (согласно исследованиям, до 80% инфраструктуры должно быть заменено до 2020 года), а большинство нефтяных месторождений и, соответственно, стран-производителей нефти уже прошли пик своей продуктивности, в далекой перспективе аналитики Erste Group ожидают роста цен на нефть.