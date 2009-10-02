Фьючерсы на нефть продолжили рост

Котировки фьючерсов на нефть завершили торги в четверг, 1 октября, без особых изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Новая волна спроса на нефть, связанная с наступлением 4-го квартала, парировала противоречивые сигналы о силе восстановления американской экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 21 цент - до 70,82 доллара за баррель, самого высокого уровня с 22 сентября. Фьючерсы торговались в диапазоне между 69,13 долларов и 71,39 долларов после того, как в среду они подорожали на 5,8%. Для цен это стало самым значительным ростом со 2 апреля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures выросли в цене на 12 центов -до 69,12 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть частично утратили поддержку по причине примирительного тона состоявшихся в Женеве переговоров между "шестеркой" международных посредников и Ираном на тему ядерной программы этой страны.

Иран давно утверждает, что развивает программу ядерной энергетики, а не программу ядерного оружия, которая могла бы представлять угрозу для Израиля и соседей по ближневосточному региону. Эта проблема обострилась в последние дни, когда стало известно о том, что ядерная программа Ирана носит более широкомасштабный характер, чем думалось ранее.

Однако комментарии, поступившие в начале переговоров в четверг от США и Ирана, оказались позитивными, и стороны планируют продолжить диалог. Иран просигнализировал о намерении активизировать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) в том, как касается проведения проверок на иранских объектах. Хавьер СОЛАНА, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, заявил, что Иран и посредники договорились о том, что Иран будет направлять уран на обогащение третьим странам, что сделает процесс открытым.

США в очередной раз заявили, что Иран может столкнуться с дальнейшими санкциями, если не будет поддерживать сотрудничество с МАГАТЭ.

Иран, второй крупнейший производитель нефти в составе Организации стран-экспортеров нефти, расположен в устье пролива Хормуц, стратегического морского пути, по которому проходит 40% мировых поставок нефти. Это порождает опасения относительно того, что в случае провокации страна может попытаться блокировать поставки.

Производственный индекс Института управления поставками составил в сентябре 52,6, тогда как аналитики ожидали роста до 54. Расходы на строительство выросли в августе на 0,8%, тогда как ожидалось, что они не изменятся. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 сентября выросло более значительно, чем прогнозировалось, а личные расходы в США в августе возросли на 1,3%, а не на 1,1%, как ожидалось.

Котировки ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB выросли на 0,63 цента до 1,7579 долларов за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут по итогам торгов выросли в цене на 0,5 цента - до 1,8274 долларов за галлон.