Янукович: почему коксующиеся угли завозят не из России?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сетует, что в Украину необходимые объемы коксующихся углей сегодня завозят большей частью не из России, а из стран дальнего зарубежья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Макеевке Донецкой области на встрече с работниками Макеевского коксохимического завода.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в Украину всегда завозили коксующиеся угли. «В разные времена завозили различные объемы, они доходили в год до 5 млн. тонн. Это в то время, когда угольная промышленность Украины добывала 223 млн. тонн угля. Сейчас, конечно, намного меньше завозят», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ. При этом добавил: «Но откуда завозят? Из России уже часто невозможно завести коксующиеся угли на Украину по различным причинам».

Одной из причин такой ситуации лидер ПР назвал расстроенные двусторонние политические отношения между странами. «Одна из причин, конечно, политическая, потому что Украина за 5 лет очень серьезно испортила отношения с нашим стратегическим партнером», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, украинские металлурги сегодня все чаще покупают коксующиеся угли в странах дальнего зарубежья, что, считает В.ЯНУКОВИЧ, не правильно. «Сегодня уже очень часто, я бываю на предприятиях горно-металлургического комплекса, знаю, что сегодня уже завозят коксующиеся угли из дальнего зарубежья. Даже из Австралии и Южной Америки, - рассказал В.ЯНУКОВИЧ. - А то, что сегодня завозят коксующиеся угли из Караганды, из Казахстана – это уже стало привычным. Естественно, мы ко всему начинаем привыкать… Но это очень плохая привычка”.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий СТАРОВОЙТ неоднократно заявлял о необходимости диверсификации импорта коксующегося угля в Украину. Согласно информации “Укркокса”, до начала кризиса – в 2007-2008 годах, когда мировая металлургическая отрасль находилась на подъеме, постоянно наращивая объемы потребления коксующихся углей, российские угледобывающие предприятия, традиционно восполнявшие дефицит коксующихся углей в Украине, начали снижать поставки. По словам главы “Укркокса”, это происходило в связи с увеличением потребления коксующихся углей российскими металлургами.

Еще в 2007 году А.СТАРОВОЙТ отмечал, что в сложившихся условиях, «единственным выходом для выживания украинской металлургии является увеличение и диверсификация импорта коксующегося угля. Не вместо украинского угля, а в дополнение к нему. Качественный коксующийся уголь есть на мировом рынке - это сырье, кроме России, добывается в Австралии, Китае, США, Канаде и перевозится крупнотоннажными морскими судами».

При этом гендиректор «Укркокса» считал необходимым срочное строительство в украинских портах мощностей, способных эффективно принимать сыпучие грузы.