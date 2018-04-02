Атомная энергетика: Украина рискует потерять электросилу

В Энергетической стратегии развития до 2030 года Украина амбициозно заявила о планах строительства 22 атомных энергоблоков, однако трудности, возникающие на подготовительном этапе строительства уже первых двух, ставят под сомнение и без того разбитую в пух и прах реалистичность этого документа. Согласно стратегии, третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС должны быть сданы в эксплуатацию в 2015 и 2016 годах. Тем не менее, уже сегодня существует реальная угроза провала заявленных сроков.

О проблемных вопросах реализации проекта достройки энергоблоков в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал генеральный директор обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» НАЭК «Энергоатом» Владимир БРОННИКОВ.

- Владимир Константинович, каково сегодня положение дел с проектом достройки энергоблоков Хмельницкой атомной станции? Сегодня муссируется информация о существенных задержках выполнения подготовительных работ.

Постановление правительства, принятое в феврале этого года, позволило нам приступить к разработке технико-экономического обоснования. В первой половине года нами был проведен ряд встреч с российской стороной, по итогам которых мы получили исходные данные по характеристикам реакторной установки, а также по ориентировочной ее стоимости. Сейчас на основании этих данных и разрабатывается ТЭО. Исполнителем ТЭО, стоимость которого около 40 млн. грн., является киевский «Энергопроект». Разработка документа ведется за счет собственных средств «Энергоатома». При этом компания вынуждена финансировать эти работы, экономя средства по другим направлениям.

Дело в том, что февральским постановлением правительство рекомендовало Национальной комиссии регулирования электроэнергетики учесть затраты на реализацию проекта достройки блоков в нашем тарифе. Мы обосновали затраты и, по нашим оценкам, это составляет около 234 млн. грн. В данном объеме учитывалась не только разработка ТЭО, но и проведение ремонтно-восстановительных работ на площадке станции. Однако тариф компании до сих пор не пересмотрен. Между тем, когда в начале года мы запрашивали 234 млн. грн. правительство критиковало - что так мало просим. В конечном итоге нам самостоятельно удастся профинансировать до 50 млн. грн., большая часть из которых будет направлена на подготовительные работы и работы по обследованию сохранившихся конструкций блоков. В то же время, сегодня проектировщику ТЭО за выполненные работы НАЭК задолжала около 5 млн. грн.

- Какой объем подготовительных работ компании все же удалось выполнить за эти средства?

Подготовительные работы по обустройству площадки выполнены в самом незначительном объеме. В частности, к работам по консервации оборудования мы не приступили, поскольку это связано с проектированием. Надеемся до конца года изыскать 50 млн. грн., чтобы профинансировать как разработку ТЭО, так работы по консервации.

Тем не менее, уже сегодня нам удалось провести предварительное обследование и экспертизу объектов на площадке, по итогам которой мы пришли к выводу - эти объекты могут соответствовать всем требованиям по безопасности. Кроме того, мы убедились, что на эти блоки можно поставить нашу турбоустановку производства ОАО «Турбоатом» и на них можно использовать украинские АСУТП.

- Учитывая неясность с вопросами финансирования, существует ли сегодня угроза значительного смещения сроков реализации проекта?

Пока я этого не прогнозирую. Сегодня в условиях кризиса предложение со стороны строительных организаций достаточно велико и мы можем быстро набрать подрядчиков и развернуть работы на площадке. С другой стороны, на переговорах с российской стороной было заявлено о том, что они готовы предоставить «окно» для изготовления реакторов на «Ижорских заводах» в 2010 году. При этом россияне отмечали, что в случае не размещения заказа в эти сроки Украина не попадает в график, поскольку у завода есть другие заказы. Так что, если мы пропустим 2010 год, я думаю, смещение сроков строительства блоков Хмельницкой станции будет происходить по принципу мультипликатора, ведь и украинские потенциальные подрядчики живут сегодняшним днем, а не в виртуальном будущем. Отмечу, что изготовление одной реакторной установки на «Ижорских заводах» займет порядка 28 месяцев. Между тем, пока существует возможность идти в графике. Если мы в 2010 году размещаем заказ, напрягаемся и подтягиваем работы на стройплощадке и по проектированию с получением соответствующей лицензии Госатомрегулирования в 2012 году, то за три оставшихся года мы в состоянии завершить строительство. Но подчеркну, при такой концентрации усилий компании нам нужно иметь специальную поддержку правительства, в том числе, и по работе с потенциальными национальными подрядчиками.

- В конце сентября в Киеве состоялся очередной раунд переговоров «Энергоатома» и «Атомстройэкспорта», в ходе которых был согласован проект межправительственного соглашения. Какие принципиальные договоренности между сторонами на сегодняшний день достигнуты?

Еще ранее мы убедили «Росатом» ходатайствовать перед правительством Российской Федерации о предоставлении кредита не только на товары, работы и услуги по проекту происхождением с территории РФ, но и происхождением с территории Украины. И это найдет свое отражение при разработке кредитного соглашения. Если документом будет предусмотрена закупка оборудования у третьих стран, то это - не наша проблема, а, скорее, третьей стороны, которая для того, чтобы продать, должна будет обеспечить себе соответствующее кредитование.

Вторая принципиальная позиция - разделение ответственности сторон при реализации проекта. Мы договорились, что «Атомстройэкспорт» берет на себя ответственность за поставку товаров, работ и услуг, происхождением из РФ, а НАЭК «Энергоатом» через обособленное подразделение «Атомпроектинжиниринг» берет на себя ответственность за поставки украинского оборудования и выполнение работ нашими субподрядчиками. Таким образом, ответственность будет реализовываться на условиях субподрядного договора с «Атомстройэкспортом», а «Атомпроектинжиниринг» будет выступать в качестве координирующей организации по Украине. Эта договоренность сняла опасения россиян относительно привлечения украинских подрядчиков к проекту, поскольку они не были готовы брать на себя эти риски.

- О каком объеме украинского участия в проекте может идти речь?

В конкурсных условиях по отбору типа реакторной установки оговаривалось, что 60% работ, товаров и услуг может быть произведено в Украине и с этим, в принципе, соглашались россияне.

- И все же, какая будет схема финансирования? Сегодня есть заявления украинской стороны об обсуждении возможности полного кредитования Россией проекта.

Мы об этом просим. Однако пойдет ли на это российская сторона, пока не известно. По неофициальной информации, в правительстве РФ к такому варианту относились благосклонно. Тем не менее, напомню, что в условиях конкурса была прописана возможность выделения российской стороной в качестве кредита 85% стоимости проекта. Это стандартная схема поддержки Россией собственного экспорта.

- Когда может быт подписано межправительственное соглашение?

Согласно протоколу последней, апрельской, межправительственной комиссии, мы должны сдать проект документа на утверждение правительств к 1 ноября. В то же время у нас остался пока несогласованный вопрос, связанный с подписанием долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива. Когда он будет подписан, все вопросы по сотрудничеству при строительстве Х3/Х4 будут урегулированы на уровне министерств.

- На каком этапе переговоры по долгосрочному контракту?

Я не располагаю информацией. Знаю только, что они идут, и позиции практически согласованы.

- Когда «Энергоатом» и «АСЭ» приступят к разработке проекта контракта?

12 октября наша делегация отправляется в Москву, и приступаем к разработке технического задания в рамках контракта. Я думаю, что к концу года, если будет уже подписано межправительственное соглашение, мы реально выйдем на его заключение.

- Какая прогнозная стоимость проекта в текущих ценах?

Мы надеемся вписаться в 5 млрд. долл. на два блока. Это с учетом того, что мы планируем использовать существующие конструкции и базу. Сегодня строительство блока «с нуля», по разным оценкам, может стоить от 2 млрд до 3,5 млрд долл. При этом в последнее время есть тенденция значительного роста цен на оборудование и комплектующие в атомном секторе.

- Какие сроки окупаемости проекта?

Мы планируем эксплуатировать новые блоки Хмельницкой станции 60 лет. В мировой практике общепринятые параметры, когда атомный блок окупается за период 30% от срока службы. Предполагается, что наш проект также окупится за 20 лет.

Беседу вел Вячеслав Ржеутский (УНИАН)

От автора: еще в начале этого года премьер-министр Юлия Тимошенко неоднократно заявляла о том, что проект достройки Хмельницкой атомной станции является приоритетным, однако на деле далее этих разговоров дело пока не идет. И причина тому - противоречивый характер действий Кабмина, который сначала критикует «Энергоатом» в медленной раскачке и заниженной финансовой планке выполнения работ по проекту, а потом всеми силами сдерживает Национальную комиссию регулирования электроэнергетики от электорально самоубийственного повышения тарифов на электроэнергию для населения. Дело в том, что именно НКРЭ должна бы была учесть в тарифе «Энергоатома» расходы на подготовительные работы по проекту, однако на сегодняшний день регулятор в условиях моратория повышения цен на электроэнергию полностью исчерпал свободный ресурс рынка. Таким образом, остается один путь - пойти на повышение тарифа для населения, но… и таким образом круг замыкается.

Есть также и ряд других моментов, потенциально осложняющих выполнение проекта в намеченные сроки. Один из них - привлечение финансового ресурса на основной объем работ по строительству блоков. Недавние осторожные комментарии топ-мэнеджеров «Атомстройэкспорта» о возможном объеме кредитования тому свидетельство. Хотя Украина и надеется, что россияне являясь генподрядчиками с готовностью все прокредитуют, ей следует быть готовой к тому, что, по крайней мере, 15% придется выложить самостоятельно, а это порядка 1 млрд. долл. Очевидно, что самостоятельно НАЭК такую сумму не поднимет, а значит - государству снова придется идти на внешние рынки за долгим долларом. Найдутся ли на западе кредиторы, которые с готовностью откликнутся на просьбу прокредитовать российский проект, большой вопрос. Ясно только одно - на носу выборы и строительство блоков, которые при новой модели рынка и завершении интеграции в UCTE давали ли бы возможность Украине неплохо зарабатывать на экспорте, пока мало кому интересно…