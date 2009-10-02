Янукович: Кабмин не принимает меры для избежания дефолта Нафтогаза

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что правительство не принимает действенных мер для предотвращения возможного дефолта НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Козелецком районе Черниговской области, где находится с рабочей поездкой.

«Мы видим, как с начала этого года ситуация вокруг «Нафтогаза» становится все более угрожающей. И каждый месяц накануне платежей за газ России, страна находится в напряжении», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя ситуацию вокруг НАК «Нафтогаз Украины».

Он считает, что стратегическая национальная компания функционирует сегодня лишь благодаря привлечению правительством средств за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа, авансовых платежей в бюджет налогоплательщиками и тому подобное. В.ЯНУКОВИЧ считает, что правительство в этой ситуации действует неправильно.

«Безусловно, такой подход не дает надежды на будущее что все будет в порядке. И когда-то это закончится», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Как он также отметил, дефолт такой стратегической компании, как НАК «Нафтогаз Украины», может нанести мощный удар по всей экономике государства.

«Этого нельзя допустить. Но мы сегодня не знаем, что делают власти, чтобы этого не произошло», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов на сумму 500 млн. дол. обменять свои ценные квазисуверенные бумаги на облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украина, со сроком выплаты этих обязательств в сентябре 2014 года. Формально это значит, что если НАК в срок не расплатится с держателями еврооблигаций, так это должно сделать Министерство финансов Украины. Процентная ставка при этом увеличивается с 8,12% до 9,5%.

Переговоры с кредиторами о реструктуризации планируется завершить до 20 октября 2009 года – даты проведение собрания держателей облигаций «Нафтогаза».

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска 500 млн. дол., срок погашения – 30 сентября 2009 года.

26 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство реструктуризирует долг НАК «Нафтогаз Украины» и не допустит дефолта компании.

Вместе с тем 29 сентября международное рейтинговое агентство Moody`s снизило рейтинг вероятности дефолта НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «Caa2» до уровня «Ca».