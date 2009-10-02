Розничные цены на бензины в Украине снизились на 3,5%

С 25 сентября по 2 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 3,2-3,8% (в среднем на 3,5%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 25 сентября по 2 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – снизились на 3,6% - с 6,67 грн./литр до 6,43 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 3,2% - с 7,18 грн./литр до 6,95 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 3,3% - с 7,59 грн./литр до 7,34 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 3,8% - с 6,25 грн./литр до 6,01 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.