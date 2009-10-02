Nord Stream очистит коридор газопровода от старых боеприпасов

Компания-оператор строящегося газопровода «Северный поток» - Nord Stream в четвертом квартале 2009 года планирует приступить к удалению неразорвавшихся боеприпасов в коридоре безопасности по маршруту газопровода в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции.

Как сообщили УНИАН в Nord Stream, для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации газопроводной системы необходимо обезвредить 28 боеприпасов. Все работы по обезвреживанию будут проводиться с разрешения ответственных государственных органов в соответствии со стандартами безопасности и требованиями по охране окружающей среды. Мониторинг работ будет осуществляться согласно программе экологического мониторинга. Обезвреживание старых морских мин и боеприпасов в Балтийском море проводится военно-морскими силами стран Балтийского моря на регулярной основе в целях снижения рисков, которые эти боевые снаряды представляют для морского судоходства, рыболовства и экологии.

Отмечается также, что компания Nord Stream получила разрешение на удаление боеприпасов от органа по выдаче экологических разрешений Западной Финляндии 2 октября 2009 г.

Инженерно-технический анализ, основанный на поражающих факторах подводного взрыва, показал, что для обеспечения целостности газопровода необходим свободный от мин «коридор безопасности» шириной 25 метров по обе стороны газопровода. Этот анализ был проведен подрядчиком Nord Stream по проектированию – компанией SES (Saipem Energy Services), и его правильность была подтверждена сертифицирующим органом Det Norske Veritas (DNV). В пределах коридора безопасности в качестве неразорвавшихся боеприпасов были определены 27 объектов в финских водах и один объект – в шведских водах. Работы по обезвреживанию каждого боеприпаса планируются индивидуально с учетом его характеристик (мощность заряда, глубина залегания и т.д.).

В большей части Финского залива количество боеприпасов, подлежащих удалению, было значительно сокращено за счет использования трубоукладочного судна с системой динамического позиционирования. В остальной части Финского залива, где будет использоваться якорное судно, точное количество боеприпасов, подлежащих удалению, будет определено позже по результатам анализа якорного коридора. Для удаления этих боеприпасов потребуется отдельное разрешение.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.