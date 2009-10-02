Киев подпишет с «Нафтогазом» и «Киевэнерго» меморандум

Киевская городская государственная администрация до вторника, 6 октября, намерена подписать с НАК «Нафтогаз Украины» и АЭК «Киевэнерго» меморандум о реструктуризации долгов столицы за газ, а также предоставление «Нафтогазом» гарантий на поставки газа в необходимых объемах во время отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Там не о сумме речь идет, а об объеме газа. Газ будет в том необходимом количестве, который нужен для обеспечения температурных параметров теплоносителя в соответствии с температурой воздуха на улице», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО, подчеркнув, что город будет обеспечен газом, несмотря на уровень возмещений и оплаты за него.

А.ГОЛУБЧЕНКО не исключил, что меморандум будет подписан уже сегодня. «У меня будет встреча в «Нафтогазе», если не подпишем сегодня, то в понедельник обязательно», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во время расширенной коллегии КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО поручил подготовить проект меморандума с «Нафтогазом» относительно реструктуризации долгов столицы за потребленный газ.

Сегодня, 2 октября, дочерняя компания «газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что будет заключать договора на поставки природного газа в отопительном сезоне 2009-2010 гг. только с теми предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые полностью рассчитались за потребленный природный газ.

По данным компании, долг АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ превышает 768,7 млн. грн., уровень оплаты в 2009 г. - 56%.