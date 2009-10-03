В Макеевке ликвидирована нелегальная мини-шахта

В г. Макеевке Донецкой области милиция ликвидировала нелегальную мини-шахту.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, место нелегальной добычи угля было выявлено в Горняцком районе г. Макеевки работниками городского водоканала. Во время осуществления профилактических работ на очистных сооружениях водоотводящей системы они услышали звуки работающих механизмов, доносившихся со стороны близлежащей лесополосы. Пройдя в чащу, работники водоканала обнаружили развернувшуюся прямо среди посадки механизированное мини-предприятие по добыче угля. Об этом работники водоканала сообщили в райгосадминистрацию и милицию.

Как пояснили прибывшим сотрудникам милиции рабочие «шахты», в месте добычи залежи угля подходят близко к поверхности. Вырыв вертикальную яму глубиной около 10 метров, работники сразу обнаружили пласт угля. На момент прибытия милиции работали все механизмы, незаконная добыча полезных ископаемых шла полным ходом. На месте добычи милиция обнаружила и изъяла около 6 тонн добытого угля.

Как пояснил заместитель начальника Горняцкого райотдела милиции Андрей ГОЛУБИЦКИЙ, на нелегальном предприятии работало около 15 человек, все они бывшие шахтеры, согласившиеся на «левый» заработок в кризисное время. «Для добычи угля они использовали экскаватор, лебедку с тросом для подъема угля из шахты, автомобильный двигатель для нее и другое оборудование. Всё оно изъято», - сказал А. ГОЛУБИЦКИЙ.

По его словам, в данной лесополосе была обнаружена одна работающая «шахта» и еще две, которые готовились для разработки угольного пласта. «Исходя из того, что сегодня стоимость 1 тонны угля составляет порядка 500 грн., нетрудно подсчитать нанесенный ущерб государству», - отметил А.ГОЛУБИЦКИЙ.

По факту незаконной добычи полезных ископаемых возбуждено уголовное дело по ст. 240 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Следствием устанавливается владелец нелегальной мини-шахты.