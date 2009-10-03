Дубина: Газ не подорожает из-за долгов "Нафтогаза"

Реструктуризация долгов национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" не повлияет на увеличение цен на газ для населения и промышленности Украины, заявил председатель правления НАК Олега Дубина в опубликованном в субботу интервью газете "Зеркало недели".

Еврооблигации "Нафтогаза"на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, компания должна была погасить 30 сентября 2009 года. Однако холдинг, который не в состоянии выплатить эти средства, предложил кредиторам реструктуризовать свои обязательства, в частности, обменять 100% имеющихся у них ценных бумаг на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украины, со сроком погашения в сентябре 2014 года.

"Нафтогаз" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году, а также увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

"Это не взаимосвязанные процессы", - прокомментировал возможную связь между реструктуризацией долгов и увеличением цены на газ Дубина. При этом, отвечая на вопрос издания о перспективах реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза", Дубина выразил уверенность в том, что она пройдет успешно, и держатели евробондов будут согласны с предложенными условиями.

"Мы проводили встречи с нашими основными кредиторами, представителями восьми хедж-фондов - держателей евробондов. И хотя они были очень непростыми, я почти уверен, что наше предложение будет ими принято. От некоторых банков уже получены позитивные обращения", - прокомментировал он результаты встречи с крупными держателями облигаций "Нафтогаза" 29-30 сентября в Лондоне.

При этом председатель правления НАК уточнил, что держатели еврооблигаций выдвигали встречные условия реструктуризации, однако отказался озвучить поступившие предложения. "Встречные условия были, но не считаю нужным их оглашать. Повторюсь только, что условия реструктуризации евробондов "Нафтогаза"будут одинаковы для всех. Надеюсь, до 8 октября большая часть держателей акций определится", - отметил Дубина. .