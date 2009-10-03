Затраты на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС составят 21,6 млрд.руб.

Затраты на восстановление СШГЭС в 2009-2010 годах утверждены в размере 21,6 миллиарда рублей, сообщил журналистам в субботу министр энергетики РФ Сергей Шматко, передает РИА "Новости". "Утвержден бюджет финансирования работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, на 2009 год - 5,6 миллиарда рублей, на 2010 - 16 миллиардов рублей", - сказал он.

По его словам, на заседании правительственной комиссии был утвержден план по восстановлению СШГЭС, внесенный ранее Минэнерго в правительство. Также был утвержден проект нормативного акта правительства по восстановлению станции.

Говоря об источниках финансирования работ по восстановлению ГЭС, Шматко отметил, что в бюджете "РусГидро" на 2009 и 2010 годы источники федерального финансирования отсутствуют. "Предполагается проработать вопрос (финансирования) и предлагаются различные варианты, не только допэмиссия, но и заемные средства", - сказал министр. По его словам, для привлечения финансирования на 2010 год предполагается провести домэмиссию акций "РусГидро"при обязательном условии сохранения доли государства в уставном капитале не менее контрольной, а также привлечь заемные средства.