Экс-глава РАО "ЕЭС России" Чубайс причастен к аварии на СШГЭС

Бывшие руководители российской энергетики причастны к созданию условий, способствовавших августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает РИА "Новости". В частности, в списке из шести человек и экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, говорится в акте технического расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Крупнейшая в РФ Саяно-Шушенская ГЭС была остановлена утром 17 августа. В результате аварии погибли 75 человек. В соответствии с документом, Чубайс, занимавший в 1998-2008 годах пост председателя правления РАО "ЕЭС России", утвердил акт о приеме ГЭС в промышленную эксплуатацию, не дав при этом "должной оценки действительному состоянию безопасности СШГЭС".

"Кроме того, в последующем не были разработаны и выполнены мероприятия по безопасной эксплуатации СШГЭС (в том числе не выполнено решение "в кратчайшие сроки приступить к работам по строительству дополнительного водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС", не заменены рабочие колеса на гидроагрегатах, не разработана программа компенсирующих мероприятий по безопасной эксплуатации гидроагрегатов участвующих в регулировании мощности и в связи с этим имеющих повышенный износ)", - говорится в документе. Согласно акту, экс-министр энергетики Игорь Юсуфов, возглавляя министерство, не создал, в частности, механизмов реального государственного контроля и надзора за безопасной эксплуатацией объектов энергетики, в том числе включенных в состав РАО "ЕЭС России".

Среди лиц, причастных к созданию условий, способствовавших возникновению аварии на СШГЭС, комиссия также указала Вячеслава Синюгина, Бориса Вайнзихера, Валентина Стафиевского, Анатолия Дьякова.