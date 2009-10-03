Ющенко: В 2010 г. поддержка АПК запланирована втрое меньше 2009г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительственная аграрная политика в 2010 году должна стать более эффективной. Как сообщает пресс-служба Президента, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями аграрного сектора и активом Боривского района Харьковской области.

Президент констатировал, что на 2010 год правительством запланирована поддержка АПК на уровне 3,333 млрд. грн., что втрое меньше уровня нынешнего года, причем большинство средств снова запланировано в Стабилизационном фонде, что вызывает серьезные риски их невыплаты. «С таким бюджетным подходом невозможно смириться как с концепцией года», - подчеркнул Виктор Ющенко. Он призвал аграриев стать более активными участниками разработки правительственной политики, которая касается их сектора, и сформировать список основных требований к правительству из 10-12 пунктов. «Если мы сможем сформировать единый голос в этом вопросе, его услышат и в парламенте, и в правительстве», - сказал Президент

Президент подчеркнул, что сельское хозяйство является традиционной для Украины отраслью, которая в условиях чрезвычайно благоприятной мировой ценовой конъюнктуры на продовольствие способна вывести украинскую экономику из кризиса. Для этого, по убеждению Виктора Ющенко, необходима профессиональная компетентная аграрная политика, которая бы создала возможности развития аграрного производства. Для роста мощностей отрасли необходимо развитие инфраструктуры, в частности транспортной и элеваторов. Также нуждается в изменениях тарифная политика, которая должна сделать украинскую продукцию конкурентной на внешних рынках.

Предпосылкой для развития отрасли Президент назвал прежде всего отказ от попыток административного регулирования, к которому неоднократно прибегало действующее правительство. В качестве примера Виктор Ющенко назвал введение квот на экспорт подсолнечного масла и зерна.

«Без честной рыночной цены воссоздать экономику села невозможно», - убежден Президент. Говоря об ошибках в правительственной аграрной политике, он назвал неадекватную, особенно в условиях административного установления цен на продукцию отрасли, бюджетную поддержку АПК, в частности недофинансирование компенсаций и дотаций производителям агропродукции. «Рыночную цену забрали, а компенсацию не дали», - сказал Президент.